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Новейший подход: генерал объяснил, зачем Украина дразнит Россию учениями боевой авиации над Азовом

понедельник, 28 января 2019, 15:48

Проводя тренировки боевых самолетов над акваторией Азовского моря Украина демонстрирует новый подход к обороне страны и готовность отражать возможные угрозы.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

По его словам, данные учения – подготовительный этап, формирующий как момент слаженности при отражении угроз, так и готовность к совместным операциям.

"И в случае реальной агрессии или наступления мы сможем задействовать все свои силы - военно-воздушные, военно-морские - чтобы в реальной боевой ситуации отстоять наши границы или объединить наши усилия, чтобы противостоять реальной наступательной операции", – отметил Маломуж.

Однако, генерал также считает, что учения боевой авиации – не формат нагнетания конфликта.

"Этот формат демонстрирует две позиции. В первую очередь - это слаженность боевых позиций и отработка боевых задач будущих сценариев. И вторая ситуация заключается в следующем - действительно показать, что есть новейший подход к обороне и готовность защищать страну. И это тренировки нельзя рассматривать как нагнетание ситуации на войну. Подобные форматы проводят и другие страны: Германия, страны Балтии, та же Россия, которая проводит подобные операции в акваториях Черного и Азовского морей. То есть я расцениваю это как предупреждение возможных угроз - пока не боевыми средствами, но мы показываем готовность", – подчеркнул экс-глава СВР.

Подробнее об учениях в Азовском море читайте в материале "Апострофа": Украина сделала важное предупреждение России: что это значит.

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