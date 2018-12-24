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​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе

понедельник, 24 декабря 2018, 23:11

Сразу два международных посредника в решении украино-российского военного конфликта на востоке Украины заявили о возможном обострении боевых действий.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью ТСН.

По словам дипломата, которого президент США Дональд Трамп назначил заниматься проблемой Украины-России, сегодня Кремль значительно нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, в Крыму и на всей границе с Украиной.

И когда новой агрессии никто не ожидал, Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе.

"Есть то, что беспокоит. Это российские заявления о том, что Украина собирается напасть и использовать химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море", – заявил Волкер.

Он, как и президент США, отказался от визита в Москву после захвата военных кораблей Военно-морских сил Украины. В интервью дипломат выразил надежду, что пленных моряков освободят в начале следующего года.

А 24 декабря в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung о возможном обострении заговорил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация. Следует исходить из того, что мятежным "республикам", если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России. Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы" (Германия, Франция, Украина, Россия), но в данный момент, к сожалению, до этого очень и очень далеко", – пересказывает слова Гремингера Deutsche Welle.

Как сообщал "Апостроф", в Сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации.

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