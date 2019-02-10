Что он несет? В сети удивились новой инициативе кума Путина по Донбассу

Украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о возможности договориться о том, чтобы главари так называемых ЛНР и ДНР бежали в Россию.

Об этом он сообщил в интервью на телеканале "112 Украина".

По его словам, это можно организовать для проведения парламентских выборов на оккупированных территориях.

"Почему они (экс-главы "ЛДНР") должны сидеть в парламенте? Ведь по этому поводу тоже можно договориться: кто будет, а кто уедет, например, на повышение в Россию", – сказал Медведчук.

Также он заявил, что можно договориться по поводу всего, но нужно иметь стратегическую цель. Медведчук добавил, что "Донбасс – это не Россия, Донбасс – это Украина".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", против Виктора Медведчука в Украине возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале: Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас.