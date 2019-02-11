РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:50
Гриценко позвали на заседание ВСК по коррупции в армии: опубликован документ
22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дымовая завеса: дипломат объяснил, зачем Россия созвала заседание ООН по Украине

понедельник, 11 февраля 2019, 22:09

Россия инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, чтобы отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Нам известно, что Российская Федерация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать 12 февраля заседание Совбеза по ситуации в Украине. Задекларированный привод - четвертая годовщина подписания Минских договоренностей", - рассказал дипломат.

Николенко добавил, что российская инициатива является очередной "дымовой завесой", что имеет целью отвлечь внимание государств-членов ООН от первого комплексного обсуждения российской агрессии против Украины на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля, посвященном 5-летию начала конфликта.

"Если российская сторона так горячо занимается минскими договоренностями, то почему до сих пор не выполнила ни одного из пунктов этих документов. Почему российская делегация в ООН не созвала заседание Совбеза, когда поддерживаемые ею марионетки сотни раз нарушали режим прекращения огня, обстреливали жилые кварталы Мариуполя, Песков или Авдеевки или ее бандитские формирования блокировали работу наблюдателей ОБСЕ, в том числе путем уничтожения БПЛА мониторинговой миссии?" - подчеркнул он.

По мнению украинского дипломата, в конструктивную роль России в решении инициированного ею же вооруженного конфликта против Украины в ООН не верит никто, поэтому созыва этого заседания Совета Безопасности представляется особенно циничным.

Он обратил внимание на то, что выбор россиянами даты не случаен еще и потому, что на 12 февраля в ООН также запланирована презентация Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. В Организации задекларировали потребность в 163 млн долл. США для оказания помощи 2,3 миллиона украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

Как сообщал "Апостроф", Россия не отказалась от идеи прорубить себе сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, поскольку Кремлю нужно уничтожить Украину как государство.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: