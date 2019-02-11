Дымовая завеса: дипломат объяснил, зачем Россия созвала заседание ООН по Украине

Россия инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, чтобы отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Нам известно, что Российская Федерация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать 12 февраля заседание Совбеза по ситуации в Украине. Задекларированный привод - четвертая годовщина подписания Минских договоренностей", - рассказал дипломат.

Николенко добавил, что российская инициатива является очередной "дымовой завесой", что имеет целью отвлечь внимание государств-членов ООН от первого комплексного обсуждения российской агрессии против Украины на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля, посвященном 5-летию начала конфликта.

"Если российская сторона так горячо занимается минскими договоренностями, то почему до сих пор не выполнила ни одного из пунктов этих документов. Почему российская делегация в ООН не созвала заседание Совбеза, когда поддерживаемые ею марионетки сотни раз нарушали режим прекращения огня, обстреливали жилые кварталы Мариуполя, Песков или Авдеевки или ее бандитские формирования блокировали работу наблюдателей ОБСЕ, в том числе путем уничтожения БПЛА мониторинговой миссии?" - подчеркнул он.

По мнению украинского дипломата, в конструктивную роль России в решении инициированного ею же вооруженного конфликта против Украины в ООН не верит никто, поэтому созыва этого заседания Совета Безопасности представляется особенно циничным.

Он обратил внимание на то, что выбор россиянами даты не случаен еще и потому, что на 12 февраля в ООН также запланирована презентация Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. В Организации задекларировали потребность в 163 млн долл. США для оказания помощи 2,3 миллиона украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

Как сообщал "Апостроф", Россия не отказалась от идеи прорубить себе сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, поскольку Кремлю нужно уничтожить Украину как государство.