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Сможем сдерживать Россию: чем полезно расторжение важного договора о ракетах

среда, 13 февраля 2019, 02:26

Отмена Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может пойти на пользу Украине, поскольку позволит без ограничений разрабатывать и изготавливать ракетное оружие, призванное сдерживать Россию.

Об этом заявил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает "Укринформ".

"Прекращение существования этого договора для Украины является положительным, так как она получит возможности сейчас производить ракетное оружие без ограничений, существовавших в мире до сих пор. Украинская армия получает возможность разрабатывать и выпускать ракеты, которые смогут сдерживать РФ", - сказал Самусь.

Он также отметил, что Россия еще с 1980-х годов пыталась спровоцировать так называемый "ракетный кризис" в Европе и создать условия для развала НАТО, поэтому Украине стоит предложить США усилить ракетный компонент, используя ее территорию.

"Стоит предложить США размещать свои ракетные силы не в странах НАТО, поскольку это может быть использовано РФ для реализации гибридных технологий в информационном плане, для политической коррупции, а в Украине ... Мы и так находимся фактически в состоянии войны с Россией, и это даст дополнительные рычаги для стабилизации и установления баланса ситуации. А для Соединенных Штатов это даст возможность не создавать дополнительные линии раскола в Евроатлантическом пространстве, и в то же время создать дополнительные инструменты сдерживания России", - считает эксперт.

Отвечая на вопрос журналиста, кто на государственном уровне должен инициировать такую идею, Самусь отметил: "Это комплексный вопрос, и его инициировать не может один человек, например, президент. Есть СНБО, есть неправительственные организации. Решение должно вырабатываться совместно с международными партнерами из многих опций, и оно должно быть взвешенным".

По мнению эксперта, сейчас для Украины наиболее остро стоят проблемы противовоздушной, противоракетной обороны и ситуация на море. Если Украина только своими усилиями будет строить упомянутые три компонента, это займет много времени, однако есть возможность предложить определенный формат сотрудничества для США, считает Самусь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Минобороны России показало ракету 9М729 и модифицированную версию пусковой установки для нее, разработку которых США считает нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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