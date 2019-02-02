Россия вслед за США вышла из важного ракетного договора: Путин сделал обиженное заявление

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщают росСМИ.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил он.

Также глава РФ поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД.

"Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил Путин.

Как сообщал "Апостроф", ранее США приняли громкое решение по "ракетному" договору с Россией.