У Путина заявили о новой "провокации" Украины в Керченском проливе: оккупанты уже паникуют

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы готовит очередную попытку "прорыва" военных кораблей через Керченский пролив.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, следует из стенограммы на сайте МИД РФ.

Лавров назвал проход украинских кораблей через пролив "провокацией".

"Сейчас они уже готовят очередной ”прорыв”, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Украина также якобы пригласила на корабли представителей НАТО.

"Сейчас в Киеве готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причём они, как мне сказали, опрашивают страны НАТО, приглашая направить представителей альянса на эти корабли для того, чтобы вместе с ними прорываться через Керченский пролив", — сказал Лавров.

Отметим, ранее российские источники сообщали, что якобы военные корабли Украины (два катера "Гюрза" и десантный "Кентавр") движутся в сторону Керченского пролива. На борту находятся моряки, морпехи ВСУ и, по неподтвержденным данным, двое офицеров-инструкторов страны НАТО.

Напомним, подробнее о предыдущем инциденте с захватом украинских кораблей в Керченском проливе читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине.