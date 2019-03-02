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В Европе назвали истинную цель строительства Россией Керченского моста

суббота, 02 марта 2019, 11:54

В городе Кошице, Словакия, прошел саммит Бухарестской девятки, в ходе которого была принята декларация об обеспокоенности действиями России на Донбассе и в акватории Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, которая следует из незаконной аннексии Крыма и наращивания военных ресурсов", - говорится в документе.

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России международным правом, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, отмечают лидеры государств, требует от НАТО более согласованного и стратегического подхода.

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением Договора о РСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия договора и сообщению Соединенных Штатов о выходе (из договора, - прим. ред.)", - отмечается в декларации

Бухарестская девятка - это объединение стран НАТО из Восточной Европы: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноября 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, "сильного, достоверного, сбалансированного военного присутствия" НАТО в регионе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Россия изначально стремилась заблокировать Азовское море, когда строила Керченский мост.

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