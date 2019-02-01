РУС. | УКР.

пятница, 1 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 февраля

17:54
В Киеве разгорелся скандал из-за нападения кондуктора на женщину с ребенком: фото и видео
17:44
Может получить срок: стали известны подробности ареста российской звезды
17:31
Никто из конкурентов Порошенко не может предложить лучшей повестки, – Виталий Сыч
17:24
Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на турнире в Таиланде
17:21
Безвизу быть: в ЕС решили, что делать с британцами после Brexit
17:19
​Россия теряет крупного покупателя нефти в ЕС
17:19
Неизвестные в масках пытались сорвать встречу с Вилкулом под Мариуполем: фото
17:07
СМИ рассказали, как СБУ блокирует продажу скандального бизнес-центра в Одессе
16:50
В Запорожье ветераны АТО потребовали извинений от нардепа: видео
16:41
Не надо ее жалеть: экс-продюсер Ани Лорак высказался о разводе певицы
16:32
США приняли громкое решение по "ракетному" договору с Россией
16:25
Фигурант скандала с "антивоенной" выставкой в Киеве бежал из Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

США приняли громкое решение по "ракетному" договору с Россией

пятница, 01 февраля 2019, 16:32

С субботы, 2 февраля, США приостановят участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает Associated Press.

Так, если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то решение США выйти из договора о РСМД вступит в силу через шесть месяцев. Военный альянс призвал Россию использовать оставшееся время, чтобы вернуться к соблюдению условий договора.

При этом, в свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в пятницу, 1 февраля, что выход США из договора нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения". Он призвал Вашингтон сохранить договор.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря 2018 года в НАТО предупредили России о последней возможности снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри

Трамп взволновал всех планами насчет Путина: чего ждать Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: