США приняли громкое решение по "ракетному" договору с Россией

С субботы, 2 февраля, США приостановят участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает Associated Press.

Так, если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то решение США выйти из договора о РСМД вступит в силу через шесть месяцев. Военный альянс призвал Россию использовать оставшееся время, чтобы вернуться к соблюдению условий договора.

При этом, в свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в пятницу, 1 февраля, что выход США из договора нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения". Он призвал Вашингтон сохранить договор.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря 2018 года в НАТО предупредили России о последней возможности снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.