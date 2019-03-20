Против Луценко открыли уголовное дело из-за Гандзюк

Государственное бюро расследований открыло против генерального прокурора Украины Юрия Луценко уголовное производство по факту разглашения информации о расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Кати Гандзюк", - сообщил он.

Адвокат напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении генпрокурором Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования.

Как сообщал "Апостроф", 6 марта Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета.