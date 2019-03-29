​Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий

Россия может воспользоваться внутренними противоречиями между кандидатами в президенты Украины и вмешаться военными средствами под предлогом стабилизации ситуации и недопущения жертв.

Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Что касается террористических атак на территории Украины в дни выборов, то откровенных терактов не будет. Возможно в отдельных местах агентура Кремля или пророссийские сторонники устроят определенные провокации под видом деятельности радикальных структур - но это все локально", - убежден эксперт.

В то же время он указал на возможную ошибку Украины, которая может подтолкнуть Россию к новой агрессии.

"Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия. Если это будут масштабные столкновения, то Путин будет пытаться под предлогом стабилизации ситуации в Украине и недопущения жертв, вмешиваться и военными средствами. И в данной ситуации ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал таких действий, так как это будет на руку Российской Федерации, и Путин использует это для дестабилизации и военного вмешательства. Этот вариант возможен и крайне опасен", - подчеркнул Маломуж.

Детально читайте в материале "Апострофа": У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине – генерал.