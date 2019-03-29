Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

Президентские выборы состоятся совсем скоро - 31 марта. Новому главе государства перейдет по наследству ворох нерешенных проблем. Как показывает практика, кандидаты обещают много всего, но впоследствии избранному президенту не хватает и пяти лет, чтобы хотя бы начать выполнять свои обещания.

Вместе с тем, в мире принято делать оценку деятельности президента за первые 100 дней на посту. Что реально в Украине может сделать новый президент за это время и что нужно сделать в первую очередь, в частности в сфере национальной безопасности, "Апострофу" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 31 МАРТА



Я бы всю эту сферу разбил на две части: первое - обеспечение обороноспособности, и второе - реформирование. Нельзя сейчас реформировать все. Оставьте в покое то, действует сегодня, не трогайте это вообще, иначе – это провал эффективности. Реформировать можно то, чего нет – создавать, или то, что просто откровенно не работает. Тут можно говорить о том, что нужно нормализовать процесс оборонзаказа, и четко понимать, что это не что-то отдельное, а часть программы развития Вооруженных сил - бюджетная, последняя, а не ставить ее во главу угла. Потому что, создав какой-то оборонзаказ, мы потом будем под него реформировать армию, а не наоборот.

Вообще, то, что президенту нужно сделать в первую очередь, я бы разделил на несколько структурных элементов. Первое направление: необходимо резко улучшить работу на дипломатическом направлении по формированию коалиции проукраинских партнеров. Это необходимо делать уже сейчас, вернее - это необходимо было делать уже вчера. Результаты необходимы, условно, уже завтра.

Второе направление: кадровый состав Вооруженных сил и всех силовых органов. Тут сложно будет президенту решать этот вопрос, потому что это зависит от состава команды, его взглядов на парламентскую коалицию, с кем необходимо будет договариваться. Но без решения этого вопроса никакие реформы, никакая деолигархизация, никакая борьба с коррупцией невозможна в принципе.

Читайте: "Черные" коллеги не знают, что делать с Зеленским, поэтому придумывают компроматы - Дмитрий Разумков

Третье, что нужно сделать: дать задание, чтобы подготовили хороший баланс военно-технического состояния Вооруженных сил и нашего ВПК. Потому что в последнее время часто слышим: скоро у нас появится радиолокационная станция, послезавтра у нас появится ракета… А до того времени, что делать, чем защищаться?! То есть необходимо где-то что-то закупать. А, кстати, купить летальное оружие намного проще, чем купить технологию производства. Это очень сложная работа. Поэтому можно убрать Укроборонпром, но нужно оставить хотя бы спецэкспортеров, потому что у них уже все завязки – на персональном уровне. То есть убрать любого человека из этой цепочки – это грозит серьезными разрывами. Нужно более серьезно к этому относиться, ввести более скрупулезный контроль, но не разрушать эти цепочки, их очень долго потом восстанавливать придется.

Четвертое направление: реформирование СБУ – забрать у них экономические функции, не должно быть их там.

Читайте: У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

Формирование коалиции – это отдельный вопрос, поскольку именно от нее зависит кадровый подбор. То есть это вопрос компромиссов: на какие компромиссы готов идти сам президент как гарант Конституции, что для него является неприемлемым, от чего он не может отказаться, что он будет продавливать, что будет требовать от своей команды, своих партнеров. Это такая, скажем, самая злободневная задача, которая должна быть решена еще до парламентских выборов. На выборах в Раду он уже должен перечень этих требований предъявить. То есть если он хочет не терять инициативу, а вести за собой, и чтобы те обещания, экономические в том числе, были и его епархией, он об этом должен заявить. Эта задача достаточно сложная, не каждому по силам.

Полное интервью с Николаем Сунгуровским смотрите на канале "Апострофа" в YouTube.