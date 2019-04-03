НАТО ответит России на морскую браваду Путина: что известно

В ходе встречи в Вашингтоне 3 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО планируют рассмотреть пакет мер по реагированию на агрессию России на морском направлении.

Об этом сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает "Укринформ".

По плану чиновников альянса, меры должны будут гарантировать безопасность для прохода украинских судов через пролив в Азовское море.

"Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение, а также введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - сообщила она.

Хатчинсон уточнила, что с помощью реализации указанных мер, союзники по НАТО смогут убедиться "что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг защищены от российского вмешательства".

Также представительница США в альянсе обратила внимание на проблему милитаризации оккупированного Крыма и содержания в плену РФ украинских моряков.

"Это недопустимо, что они удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. И значит, мы намерены увериться, что нет возможности сдержать очень агрессивную Россию", - заявила дипломат.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля, в одесский морской порт в сопровождении дельфинов зашли два корабля НАТО. Испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto пришвартовались к причалам морского вокзала. Эти корабли входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море.