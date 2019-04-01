В украинский порт в сопровождении дельфинов зашли военные корабли НАТО: яркие фото

В понедельник, 1 апреля, в одесский морской порт в сопровождении дельфинов зашли два корабля НАТО.

Об этом сообщает издание "Думская".

Испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto пришвартовались к 18 и 19 причалам морского вокзала. Эти корабли входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море. 29 марта она вошла в черноморский регион, ведомая флагманом – голландским фрегатом F805 Eversten. Здесь к группе присоединился турецкий фрегат TCG Gelibolu F493. В Одессу, однако, зашли только два корабля.

Фрегаты пробудут в Украине до 3 апреля, а 1 апреля корабли открыты для посещения. После посещения Одессы они примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.

Как отмечают в издании "Думская", дельфины сопровождали испанский и канадский фрегаты, которые зашли порт.

Как сообщал "Апостроф", корабли Черноморского флота (РФ) взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО.