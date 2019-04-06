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Назревает международный скандал: важного политика из Румынии не пустили в Украину

суббота, 06 апреля 2019, 21:02

Лидера Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунора Келемена не пропустили на территорию Украины.

Об этом сам Келемен написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ).

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.

Он отметил, что сообщил об инциденте министру иностранных дел Румынии, и в понедельник будет просить разъяснений от украинского посольства в Бухаресте.

В комментарии румынскому изданию Mediafax Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

Дмитрий Тужанский, эксперт, который специализируется на венгерской проблематике, считает, что этот случай может стать серьезной дипломатической проблемой.

Он отметил, что Келемен является депутатом парламента Румынии, а также был министром культуры, баллотировался в президенты.

"Именно Хунор Келемен является политическим лидером венгерской общины Румынии, который постоянно встречается с Виктором Орбаном и не только. Это не пешка, и не маргинал вроде представителей венгерского Йоббик, которых не пускали в Украину раньше", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также предположил, что причиной запрета могла стать политическая позиция "Демократического союза венгров Румынии", в центре которой стоит требование предоставить венграм Румынии право на автономию, включая административно-территориальную. Этот вопрос неоднократно выносился на рассмотрение в румынском парламенте, но каждый раз отклонялся.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", позиция США по спору между Венгрией и Украиной относительно положений украинского закона об образовании, касающихся языка меньшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта.

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