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Евросоюз обратился к Зеленскому с важным заявлением
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Евросоюз обратился к Зеленскому с важным заявлением

понедельник, 22 апреля 2019, 13:28
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Европейский союз обещает прочную поддержку Украине на ее пути в проведении реформ и борьбе за территориальную целостность после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и президента Евросовета Дональда Туска, выложенном в Twitter.

Так, глава Еврокомиссии опубликовал у себя совместное с Туском обращение, в котором высокопоставленные европейские политики поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметили приверженность украинского народа к демократическим ценностям и верховенству права.

"Как президент Украины, вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе", - говорится в заявлении.

Туск и Юнкер отметили, что дальнейшая реализация Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, включающее и проекты по зоне свободной торговли, станут ключевым инструментом для проведения реформ в Украине.

Европейские политики добавили, что Евросоюз желает новоизбранному президенту Украины "успешного срока" и ожидают с ним встречи, надеясь, на "взаимное согласование даты как можно скорее".

Как сообщал "Апостроф", на момент 12 утра 22 апреля помимо президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине поздравилпрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

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