Появились фото и видео первой встречи Путина и Ким Чен Ына

24 апреля глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а в сети появились фото и видео.

Об этом сообщают росСМИ.

А на следующий день, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский прошел саммит двух лидеров.

Отметим, что это первая встреча глав двух государств.

Как ожидается, на переговорах обсудят вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и развитие двусторонних связей. По итогам саммита не планируется подписания каких-либо деклараций.

Как сообщал "Апостроф", глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на саммит с президентом России Владимиром Путиным на бронепоезде.

Напомним, на встречу с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме Ким Чен Ын также прибыл на бронированном поезде.