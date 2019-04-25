В Евросоюзе жестко отреагировали на нашумевший закон Путина по Донбассу

В Европейском Союзе назвали указ президента России Владимира Путина о раздаче паспортов жителям оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, очередным посягательством России на суверенитет другой страны.

Об этом стало известно из обнародованного 25 апреля заявления представителей ЕС.

"Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали сильную приверженность Украины демократии и верховенству права, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - отмечается в документе.

Европейские дипломаты в очередной раз призвали Россию воздержаться от действий, противоречащих Минским соглашениям.

Выдача российских паспортов отдельно была названа действием, препятствующим реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Официальный Брюссель призывает стороны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

"Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в ЕС.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко назвал указ президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса "беспрецедентным вмешательством во внутренние дела" Украины.