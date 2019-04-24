Порошенко сделал жесткое заявление из-за скандального указа Путина

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал указ главы России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает главнокомандующий страны на своей странице в Facebook.

Порошенко назвал такие действия со стороны Кремля очередным беспрецедентным вмешательством во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине", - заявил президент страны.

Также он призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

Напомним, Петр Порошенко поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.