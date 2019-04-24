RU   UA   EN  

среда, 24 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

24 апреля

20:10
Динамо - Шахтер - 0-0 онлайн видеотрансляция
19:51
Затравили: следователи назвали причину кровавой бойни в Керчи
19:07
Порошенко сделал жесткое заявление из-за скандального указа Путина
18:30
Украина вышла из "секретного" соглашения по СССР
18:28
Девушка дня: сексапильная украинка Элина Свитолина (фото)
18:09
​Липецкая фабрика Roshen отреагировала на решение российского суда
18:05
Путин высказался о скандальном решение по паспортам для боевиков
17:56
"Мстители. Финал": 6 самых неожиданных поворотов экшена, которые вас удивят
17:47
В Киеве парень устроил смертельное ЧП на територии ВДНХ: фото 18+
17:40
В "95 Квартале" назвали новых ведущих вместо Зеленского
17:32
Динамо - Шахтер: стартовые составы
17:27
Украина отреагировала на указ Путина по паспортам для Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко сделал жесткое заявление из-за скандального указа Путина

среда, 24 апреля 2019, 19:07
переглянути новину українською

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал указ главы России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает главнокомандующий страны на своей странице в Facebook.

Порошенко назвал такие действия со стороны Кремля очередным беспрецедентным вмешательством во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине", - заявил президент страны.

Также он призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

Напомним, Петр Порошенко поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: