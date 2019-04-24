У Зеленского отреагировали на закон Путина по Донбассу

У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали указ главы России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщают на официальной странице "Команда Зеленского" в Facebook.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которая ведет против Украины войну", - говорится в сообщении.

Также в команде Зеленского отметили, что, к сожалению, этот указ не приближает Украину к решению основной задачи - прекращение огня.

"Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - написали на официальной странице новоизбранного президента.

Кроме того, у Зеленского указали, что одним из приоритетов главы государства будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий.

Напомним, также об указе Путина о паспортах для жителей оккупированного Донбасса высказался Петр Порошенко.

Также отреагировали на ситуацию и другие украинские политики.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.