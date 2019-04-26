Европа видит в Зеленском большой риск и определенный шанс - Лукаш Адамский

ЛУКАШ АДАМСКИЙ - польский историк и политический эксперт, заместитель директора государственного учреждения "Центр польско-российского диалога и согласия" и специалист по вопросам Украины. "Апостроф" пообщался с аналитиком о победе Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине и ожиданиях от его президентства, в частности в украинском-польских отношениях.

- О чем свидетельствует то, что некоторые западные лидеры, в частности Дуда, поздравили Владимира Зеленского с победой вскоре после закрытия участков?

- Ответ очень прост: результаты экзит-полов были абсолютно однозначны, и нельзя было ожидать, что окончательные результаты будут другими. Было совершенно ясно, что Владимир Зеленский станет президентом Украины.

Пожалуй, было также желание использовать, как это часто называют эксперты, политический момент. То есть новый президент, абсолютно неопытный, но одержавший убедительную победу. И политические лидеры, которые первыми к нему позвонят, смогут получить что-то взамен: создать предпосылки для улучшения отношений, пригласить с визитом...

Очевидно, это и была причина того, что они позвонили еще до обнародования официальных результатов.

Хочу также обратить внимание на то, что после первого тура канцлер Меркель поздравила Петра Порошенко с попаданием во второй тур. Это также противоречило предыдущей практике. Но видно, что в эпоху Twitter и Facebook, очень быстрого распространения информации, меняются и политические обычаи.

После первого тура канцлер Меркель поздравила Петра Порошенко с попаданием во второй тур Фото: president.gov.ua

- Как лидеры западных стран и дипломаты могут выстраивать отношения с новым президентом Украины? Как может выглядеть этот диалог?

- Они захотят узнать окружение избранного президентом Зеленского, наладить контакты с людьми, окружающими его. Но дело в том, что даже сам Зеленский еще, наверное, не знает, с кем сотрудничать. Во всяком случае на Западе общее убеждение, что Зеленский - это достаточно большой риск, но также определенный шанс. Потому что это табула раса, чистый лист.

- На Западе также есть серьезное беспокойство тем, какой может быть политика нового президента?

- В Украине все воспринимают значительно более эмоционально, чем на Западе. На Западе - по крайней мере точно в Польше - есть убеждение, что президент Порошенко имел большие заслуги, если речь идет о внешней политике Украины и обороне против российской агрессии. Также есть убеждение, что ему удалось частично стабилизировать страну, вывести на лучший уровень экономического развития после падения в 2014 году и, конечно, внедрить некоторые реформы.

Но также было большое разочарование темпом реформ, тем, что Порошенко как бывший или даже действующий олигарх не смог ввести новые правила игры и кардинально изменить украинскую политическую культуру. То, что президент не всемогущий - другое дело.

Поэтому теперь на Западе подчеркивают, во-первых, что в Украине в очередной раз сменилась власть, а это значит, что в стране действует демократия. Во-вторых, есть убеждение, что Порошенко, по крайней мере в польско-украинских отношениях, стал заложником националистов, и это привело к достаточно серьезному кризису в двусторонних отношениях. А Зеленский родился в русифицированной семье, не говорит абсолютно свободно на украинском и пока не высказывался по спорным польско-украинским вопросам. Поэтому просто есть надежда, что он сможет немного изменить украинскую политику в отношении Польши и вообще украинскую политику памяти. Ожидания изменений последней я вижу также у социал-демократов в Германии.

А относительно реформ - увидим. Многие, и я также, боятся, что такой неопытный человек может быть заложником Игоря Коломойского или других олигархов и будет слабым президентом. А это значит, что дальнейших реформ в Украине не будет. С другой стороны, мы еще не знаем Зеленского и не можем уверенно сказать, что так будет. Вполне вероятна другая интерпретация: может, Зеленский, который заявил, что не хочет быть президентом два срока, и пошел в политику как человек, который всего достиг сам, сможет навязать или предложить другим украинским политическим игрокам новые правила игры. То есть будет больше желания реформировать суды, бороться с коррупцией. Посмотрим, в конце концов правы пессимисты или оптимисты.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об ожиданиях от Зеленского в отношениях с Польшей.

- Есть, конечно, конкретные ожидания. Я имею в виду прежде всего отмену запрета на проведение эксгумаций на месте бывших польских сел или захоронений жертв войн и репрессий польскими учреждениями. Сейчас они не могут проводить такие раскопки в Украине, потому что по инициативе Украинского института национальной памяти это запретили два года назад. Если президент Зеленский сможет убедить правительство отменить запрет, это добавит ему авторитета и симпатий в Польше. И будет означать позитивный сигнал для развития отношений. Поэтому первое ожидание - это отмена моратория на эксгумации. А в дальнейшем - более взвешенная позиция в политике памяти о деятельности ОУН и УПА: подчеркивание не только героизма, но и огромных преступлений этих формирований.

- Как вы можете объяснить изменение риторики Зеленского по России и войне на Донбассе? Есть основания бояться смягчения политики в отношении России и уступок Москве?

- Выскажу свое личное мнение: считаю, что украинская политика в отношении России не изменится. Не могу себе представить компромисса с путинской Россией на условиях, которые были бы приемлемы для Украины. Чтобы закончить войну, надо изменить отношение российской власти - Украина здесь почти не имеет поля для маневра, потому что это зависит от Кремля. То есть я не боюсь этого. Тем более что Владимир Зеленский, кажется, уже много раз однозначно говорил, что Украина является жертвой российской военной агрессии.

Не боюсь изменений в украинской политике в отношении России. Но я убежден, что Украина должна в дальнейшем укреплять свою идентичность, что роль украинского языка должна быть больше. И меня немного беспокоит, что у президента Зеленского есть, очевидно, достаточно равнодушное отношение к процессу деимпериализации, дерусификации Украины - как я считаю, нужной.

Меня немного беспокоит, что у президента Зеленского есть, очевидно, достаточно равнодушное отношение к процессу деимпериализации Фото: Пресс-служба 1+1

Это меня немного смущает, но посмотрим. Леонид Кучма научился хорошо говорить на украинском. Поэтому надеюсь, что и Зеленский начнет пользоваться в официальных ситуациях при исполнении обязанностей президента только им.

Хочу тоже подчеркнуть, что при Порошенко был перекос в сторону, я бы сказал, примитивного национализма, который также меня смущает. То есть надо найти какую-то золотую середину.

- Как думаете, грандиозный результат Зеленского вызвали прежде всего потребности изменений и новых лиц в политике или политические технологии, одной из которых оказался сериал "Слуга народа", а также использование соцсетей? Новых лиц в первом туре было много, но президентом избрали именно Зеленского.

- Один тезис не противоречит другому. Конечно, выбор Зеленского было результатом абсолютного разочарования украинскими элитами страны в целом. А президент Порошенко оказался наиболее заметным представителем украинских политических элит. Разочарование было потому, что после Евромайдана украинцы потерпели падение уровня жизни и не увидели фундаментальных изменений в функционировании государства. Было ли на самом деле так - другое дело. Я говорю лишь о восприятии. Ожидания относительно темпа изменений были завышенными. Я людей понимаю, и сам, если бы был украинцем, пожалуй, был бы очень разочарованным. Но пяти лет недостаточно, чтобы реформировать Украину после стольких лет коррупции и олигархических правительств. Поэтому победа Зеленского для меня прежде всего является бунтом против элит.

Кроме того, сказал бы, что любая победа на выборах в современном мире является результатом применения технологий, удачной избирательной кампании, использование социальных сетей, умение прочесть настроения электората. Кто-то, видимо, платил за избирательную кампанию Зеленского. Судя по доступным источникам, это был Игорь Коломойский. Но именно Зеленский провел удачно эту кампанию, не сделал существенных ошибок, а на дебатах выглядел, по моему мнению, даже немного лучше Порошенко. Поэтому только частично к победе привели политические технологии. Зеленский также доказал, что обладает большим политическим талантом.