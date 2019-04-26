​Заседание Совбеза ООН по выдаче паспортов РФ на Донбассе: полное видео и заявления всех участников

Страны ЕС и США осудили указ российского президента Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом они заявили на экстренном заседании Совбеза ООН.

Страны ЕС в Совете Безопасности ООН - Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Польша, а также бывшие члены - Швеция, Италия и Нидерланды заявили, что соответствующий указ подрывает суверенитет Украины.

"Мы, как государства-участники Европейского Союза, полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины внутри ее признанных границ. Подписание российским президентом указа, который дает право, в частности, лицам, временно проживающих на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном режиме, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

По словам представителей, этот указ противоречит минским соглашениям.

Представители стран ЕС утверждают, что совпадение времени издания указа с окончанием президентских выборов показывает намерения России в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в Украине и обострить конфликт.

Одновременно заместитель постоянного представителя США в ООН Джон Коэн осудил указ, отметив, что Россия не заинтересована в том, чтобы наладить отношения с Украиной и избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Если бы Россия была действительно заинтересована судьбой русскоязычных граждан Украины, то она бы применила все усилия, чтобы наладить сотрудничество с украинской стороной и новоизбранным президентом Зеленским. Однако этого не происходит", - отметил Коэн.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что указ Путина грубо нарушает Минские договоренности и призвал страны-члены осудить такое решение российского президента.

"Этот указ является еще одним эпизодом в цепи действий, с помощью которых Россия пытается оторвать территории Донбасса от Украины. Россия нарушает свои обязательства в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов", — отметил он.

Ельченко добавил, что указ Путина — это "еще один эпизод большой картины ползучей оккупации Донбасса Россией". Он подчеркнул, что подписание указа является актом вмешательства РФ во внутренние дела независимого государства.

Со своей стороны постпред России в ООН Василий Небензя, объявляя позицию РФ по поводу указа Путина сказал, что это Украина не выполняет Минские соглашения, а не Россия.

Он добавил, что РФ не заставляет жителей Донбасса становиться гражданами России. "Они сами этого хотят. Мы лишь предоставляем такую возможность", - сказал Небензя.

Также он отметил, что выдача паспортов РФ "не связана ни с какими событиями и не является никому сигналом".

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.