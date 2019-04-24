Путин высказался о скандальном решение по паспортам для боевиков

Президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Об этом сообщают в Telegram-канале "RT на русском".

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, - это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Это вопрос чисто гуманитарного характера", - заявил глава РФ.

Напомним, украинские чиновники негативно отреагировали на указ президента России Владимира Путина по паспортам для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.