Передумали: в ООН пошли навстречу Украине по скандальному указу Путина

25 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают на официальном сайте Совета Безопасности ООН.

Заседание запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Его трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Совбеза ООН.

По данным информагентства "Укринформ", спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко подчеркнул, что решение РФ нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

Напомним, что в связи с ситуацией представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН для рассмотрения указа РФ. Такое поручение дал президент Украины Петр Порошенко, который также осудил действия Кремля.

Однако сначала созывать совет для обсуждения подписанного Путиным закона о паспортах для жителей Донбасса не планировали, но вскоре решение поменяли.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин высказался о своем законе, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.