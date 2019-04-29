В России ускоренно взялись за выдачу паспортов жителям Донбасса: опубликовано видео

В Новошахтинске в Ростовской области РФ, 29 апреля был экстренно открыт Центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины из Луганской области.

Об этом сообщил российский "Интерфакс".

Уточняется, что свою работу центр начал в тестовом режиме, к обеду 29 апреля он начал получать информацию о населении от "уполномоченных органов ЛНР".

"Центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

Российский чиновник отметил, что украинцам, желающим получить российское гражданство, теперь не нужно будет получать разрешение на проживание в РФ или вид на жительство.

Также Алзинов анонсировал открытие соответствующего центра и для украинцев с оккупированных территорий Донецкой области.

В то же время, коллаборант, называющий себя "замначальником управления миграционной службы ЛНР" Руслан Найда пояснил, что жителям оккупированных районов Луганщины не нужно выезжать в Россию для подачи документов – их достаточно подать по месту проживания, а уполномоченное лицо отвезет их в Новошахтинск.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека", - сказал Найда.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр социальной политики Андрей Рева жестко высказался о людях, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса, заявив, что все проукраинские жители покинули регион, а оставшиеся лишь ожидают российских пенсий и помощи.