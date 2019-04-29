Что творится в Донецке: боевик из России устроил вой отчаяния в сети

Боевик так называемой ДНР удивил сеть своими жалобами на жизнь в Донецке.

Соответствующий пост отчаяния боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Да, Боря, именно за это вы и начали войну. Так что не ной, а беги получать российский паспорт (если, конечно, бабки на получение найдешь, и тебя с твоей адресной справкой не пошлют по известному адресу)", - подписал он пост боевика, в котором тот жалуется, что в Донецке невозможно получить этот документ.

Отметим, что сам боевик, по данным базы "Миротворец", родом из России и воюет на Донбассе с 2014 года. Он принимал участие в захвате Славянска, а также в боях в Красном Лимане, в Ямполе, Николаевке, Иловайске.

В сети тут же стали комментировать жалобный пост боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов.