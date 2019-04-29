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Стало известно о новом нашествии россиян на Донбасс

понедельник, 29 апреля 2019, 06:27
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Российские оккупанты приступили к активным действиям на территории Луганской области.

Как сообщают пользователи социальных сетей, здесь начали фиксировать случаи силового захвата бизнеса.

"Уже как пару месяцев в Луганске россияне скупают бизнес. Рынки, валюта. Кое-где действуют силой", - говорится в сообщении одного из пользователей Twitter.

В комментариях люди отмечают, что таким образом Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, а в частности на оккупированные пророссийскими боевиками территории.

Напомним, что взрыв на шахте под оккупированным Луганском, забравший жизни 17 человек, прогремел по причине нарушения техники безопасности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, поводом для которой стало решение об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами на Донбассе.

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