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Метод Путина: известный журналист пояснил, чем опасны для Украины протесты в Венесуэле

четверг, 02 мая 2019, 15:48
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В случае победы в Венесуэле поддерживаемых США оппозиционеров под руководством Хуана Гуайдо, президент России Владимир Путин может пойти на новую эскалацию в Украине.

Об этом в своем блоге для "Еспресо" написал журналист и блогер Виталий Портников.

"Противостояние в Венесуэле - это не просто конфликт власти и народа, люмпена и ответственного гражданина. Это еще и конфликт России и Соединенных Штатов. Москва активно поддерживает Мадуро и даже направила в Венесуэлу свои войска. Вашингтон требует отставки диктатора и угрожает военной операцией", - отметил он.

По его мнению, в случае смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы при содействии США, Путин будет искать политические и военные рычаги давления на Вашингтон.

"В случае краха режима Мадуро его союзник Владимир Путин будет чувствовать себя униженным. Для реального ответа Америке у Кремля тогда останутся два варианта возможных действий".

Одним из таковым Портников считает попытку обострить ситуацию на Ближнем Востоке, где ныне относительное статус-кво – в сирийский конфликт вмешался Израиль, который полностью контролирует события. Вторым вариантом "противодействия США" для президента РФ видится новая попытка эскалации в Украине.

"Первый - Ближний Восток. Не просто вновь пойти на обострение ситуации вокруг Сирии, но с помощью Ирана и его союзников поставить под сомнение безопасность Израиля. Но для Путина это слишком рискованный вариант, потому что ситуация с безопасностью Израиля находится в зоне личной заинтересованности президента Трампа… А вот эскалация в Украине - вполне. Это уже привычный для Путина способ реагирования на вызовы: вы бьете по моим союзникам - я наношу удар по вашим. Крах режима Мадуро, да еще и с американской помощью, вполне может подтолкнуть Путина к новым авантюрам на территории нашей страны", - уточнил журналист.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо уведомил о начале "финальной фазы" свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.

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