Главный оппозиционер Венесуэлы заявил о финальной фазе свержения Мадуро: фото и видео

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и другими странами легитимным главой государства, уведомил о начале "финальной фазы" свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства с места событий.

Согласно свидетельствам, Гуайдо приехал на базу военно-воздушных сил в Каракасе в сопровождении своих сторонников и призвал армию присоединиться к его стороне.

Он также объявил, что намерен провести масштабную акцию протеста 1 мая.

При этом местный министр информации Хорхе Родригес заявил, что указанные действия были попыткой "предателей" осуществить "переворот" в Венесуэле.

Также Гуайдо сделал несколько постов в Twitterс призывами к народу выйти на акции протеста и к военнослужащим – присоединиться к нему.

"Я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных Сил, начиная заключительный этап операции "Свобода". Народ Венесуэлы, необходимо, чтобы мы вышли вместе на улицу, чтобы поддержать демократические силы и вернуть нашу свободу. Организовать и совместно мобилизовать основные воинские части", - написал лидер оппозиции.

Леопольдо Лопес, оппозиционный политик, который должен находиться под домашним арестом, был освобожден военными, что объясняет его присутствие рядом с Гуайдо.

Также сенатор США Марко Рубио, который сыграл важную роль в формировании политики президента Дональда Трампа в Венесуэле в Twitter призвал военных и гражданских лиц Венесуэлы присоединиться к протестам против Мадуро.

"Это тот момент, когда военнослужащие в Венесуэле должны выполнить свою конституционную клятву и защитить законного временного президента Гуайдо в своих усилиях по восстановлению демократии", - написал Рубио.

Глава венесуэльских военных Владимир Падрино сообщил в Twitter, что вооруженные силы Венесуэлы останутся верны Мадуро.

Леопольдо Лопес, опозиційний політик, який повинен знаходитися під домашнім арештом, був звільнений військовими, що пояснює його присутність поруч з Гуайдо.

Как сообщал "Апостроф", ранее Хуан Гуайдо заявил, что российские и кубинские военные находятся на территории страны и содействуют режиму Мадуро в подавлении протестов.