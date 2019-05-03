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Не торт: экс-главарь боевиков резко высказался о новом кураторе Москвы на Донбассе

пятница, 03 мая 2019, 16:00
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Бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь "Стрелков" Гиркин раскритиковал назначение Михаила Бабича на пост уполномоченного по вопросам оккупированных территорий Украины при администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом написал у себя в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer, ссылаясь на пост бывшего главаря боевиков.

В своем комментарии к назначению Гиркин отметил, что экс-уполномоченный по ОРДЛО при Путине Владислав Сурков по-прежнему будет влиять на ситуацию на оккупированных территориях через подконтрольных ему лиц

"Гиркин: Бабич, откровенно говоря, вовсе "не торт", так что губу особо не раскатывайте", - отметил блогер.

Также отмечается, что такого рода назначением Путин признал, что план по "обмену Донбасса на Крым" (деоккупацию ОРДЛО взамен на легализацию аннексии полуострова) провалился.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР Александр Ходаковский набросился в сети на действующего главаря "республики" Дениса Пушилина из-за нападения "титушек" на митинг коммунистов в Донецке.

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