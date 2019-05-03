Не торт: экс-главарь боевиков резко высказался о новом кураторе Москвы на Донбассе

Бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь "Стрелков" Гиркин раскритиковал назначение Михаила Бабича на пост уполномоченного по вопросам оккупированных территорий Украины при администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом написал у себя в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer, ссылаясь на пост бывшего главаря боевиков.

В своем комментарии к назначению Гиркин отметил, что экс-уполномоченный по ОРДЛО при Путине Владислав Сурков по-прежнему будет влиять на ситуацию на оккупированных территориях через подконтрольных ему лиц

"Гиркин: Бабич, откровенно говоря, вовсе "не торт", так что губу особо не раскатывайте", - отметил блогер.

Также отмечается, что такого рода назначением Путин признал, что план по "обмену Донбасса на Крым" (деоккупацию ОРДЛО взамен на легализацию аннексии полуострова) провалился.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР Александр Ходаковский набросился в сети на действующего главаря "республики" Дениса Пушилина из-за нападения "титушек" на митинг коммунистов в Донецке.