Пакуют чемоданы: в Москве принято важное решение по Донбассу

Источники в среде боевиков так называемых ДНР и ЛНР утверждают, что вместо нынешнего куратора "непризнанных республик" Владислава Суркова за это направление в Кремле теперь будет отвечать бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.

Об этом в своем Telegram канале сообщает бывший боевик и российский пропагандист Александр Жучковский.

По его словам, ставленники Суркова в оккупированных районах Донбасса сейчас в спешке готовятся к уходу.

"Как и ожидалось, куратором ЛДНР вместо Суркова назначен Михаил Бабич. Сейчас принимает дела. Сурчата лихорадочно пакуют чемоданы. В республиках ожидаются большие чистки. Дождались", – пишет Жучковский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшего посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отозвал президент России Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко.