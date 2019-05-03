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Борзый экс-главарь ДНР набросился в сети на ставленника Москвы

пятница, 03 мая 2019, 06:48
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Экс-главарь ДНР Александр Ходаковский набросился в сети на действующего главаря "республики" Дениса Пушилина из-за нападения "титушек" на митинг коммунистов в Донецке.

В частности, Ходаковский отметил, что следующий раз с коммунистами на первомай могут выйти, прошедшие войну "сыновья полка".

"Как вы тогда будете реагировать? Кого вы выставите против нас? Пулеметчиков?" - написал он, очевидно обращаясь к действующему главарю ДНР Пушилину.

Отметим, что 1 мая молодчики в спортивной одежде сорвали выступление лидера "Компартии ДНР" Бориса Литвинова, который позже обвинил в нападение "титушек" руководство республики.

В свою очередь пользователи сети не оценили браваду Ходаковского.

"Напугал Ходаковский Пушилина голой ж*пой. Ты из РФ сюда заедь, для начала. Да и опыт разоружения шибко борзых давно есть, казачки подтвердят", - написал в Twitter пользователь Necro Mancer.

Другие пользователи также от метили комичность угроз Ходаковского, вспомнили ему причастность к гибели невинных людей на Донбассе, а также высмеяли внешний вид одного из "сыновей полка".

Как сообщал "Апостроф", ранее Ходаковский запаниковал в сети из-за превосходства армии Украины.

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