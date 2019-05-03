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Россия не бросит: пропагандисты Путина заявили о новой войне на Донбассе

пятница, 03 мая 2019, 11:20
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Российская Федерация может возобновить горячую фазу противостояния на Донбассе, прикрываясь аргументами о политических авантюрах уходящего президента Украины Петра Порошенко и "внешнем покровительстве страны".

Об этом сообщил профессор Московского государственного университета Андрей Манойло в эфире российского пропагандистского телеканала.

Сторонник агрессии Кремля в Украине считает, что своими последними шагами Россия продемонстрировала лояльность к жителям оккупированной части Донбасса.

"У людей на территории Л/ДНР появились защита и гарантии безопасности. Потому что Россия их не бросит. Киев это не остановит. Потому что пока во главе Киева власть принадлежит политическим авантюристам, они готовы решиться на любую авантюру", — сказал он.

Также прокремлевский профессор рассказал и новый пропагандистский миф о "передаче внешнего управления Украиной", якобы из рук Государственного департамента США британской разведке.

"Но это могут сделать и за него, и без Порошенко. Уже тогда, когда Зеленский придет к власти. Потому что неслучайно в окружении Зеленского появилось очень много людей из британской военной разведки Ми-6", - отметил московский профессор.

Эфир с участием профессора Манойло прокомментировал у себя в Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он предположил, что новые мифы росСМИ и шаги Кремля по Украине связаны именно с подготовкой к эскалации.

"То есть, предвыборный месседж о сиюминутном достижении мира со сменой президента рассыпается на глазах. А вот тезисы из Москвы о "защите и гарантии безопасности" для "гордых донбасситов" должны бы заставить тех насторожиться и что-то срочно решать — ведь если Кремль говорит о "гарантии безопасности", он обычно уже утвердил планы массовых захоронений", — отметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Виталий Портников рассказал о возможной новой эскалации на Донбассе, к которой прибегнет президент России Владимир Путин при определенных условиях.

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