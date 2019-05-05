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​Скандальный депутат Рады заочно поспорил с Зеленским о единстве Украины и России

воскресенье, 05 мая 2019, 10:49
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Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Он прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины.

"Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счёт наших территорий", - заявил Шуфрич.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский дал оценку отношениям Украины и России на данном этапе, а также прокомментировал сюжет против него, созданный российскими СМИ.

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