​Скандальный депутат Рады заочно поспорил с Зеленским о единстве Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Он прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины.

"Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счёт наших территорий", - заявил Шуфрич.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский дал оценку отношениям Украины и России на данном этапе, а также прокомментировал сюжет против него, созданный российскими СМИ.