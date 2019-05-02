Зеленский сделал меткое замечание о "братских" отношениях Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский дал оценку отношениям Украины и России на данном этапе, а также прокомментировал сюжет против него, созданный российскими СМИ.

Об этом он написал у себя в Facebook.

По его мнению, никаких общих интересов между странами в условиях внешней агрессии и оккупации части украинских территорий быть не может.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть", - отметил он.

Также Зеленский прокомментировал последние шаги российских властей, которые не способствуют урегулированию конфликта, имея скорее признаки политического давления на Украину.

"Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - добавил он.

Относительно политического шоу о биографии Зеленского на российском пропагандистском канале, новоизбранный президент отметил, что рад такого рода общению с российскими политиками.

"Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России. Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр - общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию зафиксируют миллионы людей во всем мире", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты опубликовали материал, согласно которому Владимира Зеленского и его команду в ходе кампании якобы финансировал Фонд американского миллиардера Сороса, как выразились в материале, "мастера цветных революций".