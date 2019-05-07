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Зеленский встретился с представителем ЕС: фото и подробности

вторник, 07 мая 2019, 15:30
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Во вторник, 7 мая в Киеве новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Европейского Союза Йоханнесом Ганом, стороны обсудили реформы в стране и план действий по урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент заверил европейского представителя в том, что будет продолжать усилия своего предшественника по европейской интеграции страны.

"Наш европейский выбор безальтернативный, и я как гарант Конституции должен защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах", - отметил он.

Владимир Зеленский сообщил еврокомиссару о готовности вернуть в законодательство статью о незаконном обогащении, отмененную ранее в суде.

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - добавил он.

Избранный президент сказал, что его диалог с парламентом относительно евроинтеграционных законопроектов был начат. Йоханнес Ган предложил свою помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности о продлении контракта на транзит российского газа в конце 2019 года.

Также в ходе беседы стороны поднимали вопрос об урегулировании на Донбассе, и по словам Зеленского, целью его будет прекращение боевых действий.

"Наша цель - прекратить огонь", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с председателями фракций и предложил провести инаугурацию 19 мая.

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