Дипломат рассказал о подготовке Путина к переговорам с Зеленским

Президент России Владимир Путин предпринял ряд жестких шагов по отношению к Украине, чтобы получить выигрышную позицию на переговорах с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук, передают "Донецкие новости".

Первым из таких шагов президента страны-агрессора дипломат назвал непризнание победы Зеленского на выборах.

"Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента", – сообщил он.

Второй шаг – реализация кремлевского плана по раздаче российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса, а также эмбарго на поставку нефтепродуктов. В ближайшее время, по мнению Марчука, речь также пойдет и о продлении транзита газа через территорию Украины.

"Второе – паспортизация. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину", – уточнил он.

Дипломат отметил, что подобного сценария Россия придерживается по отношению к Украине с самого начала вооруженной агрессии.

"Путин и его команда создают для себя в переговорах очень мощный резерв воздействия. Точно так было в Минске 15 февраля 2015 года – переговоры шли во время активного наступления российских войск на Дебальцево ", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее активист Вадим Лабас сообщил, что при президенте Владимире Зеленском Украина не изменит вектора своего развития, также как и политики в отношениях с Россией.