Трамп осмелел: озвучен опасный прогноз по "дружбе" США и России

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время перейти к более тесным отношениям с главой России Владимиром Путиным, что для Украины будет означать усиление российского влияния.

Об этом в комментарии "InfoResist" рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Трамп всегда был более мягок и доброжелателен к Путину, чем официальная американская политика, которую проводил Госдеп и ближайшие советники Трампа.

"В частности, по Украине, ведь политику осуществлял не Трамп, а Курт Волкер. Это была крайне доброжелательная по отношению к Украине и довольно резкая по отношению к России, Кремлю и Путину политика. Сейчас Трамп немножко осмелел после того, как доклад Мюллера не стал для него таким убийственным, и позволяет себе вновь, не скрывая демонстрировать близость к Путину. Он звонил ему, полтора часа разговаривал по телефону. Сейчас высылает Помпео и ходят очень упорные слухи в Вашингтоне о том, что Волкер будет отстранен от своего поста. Не исключено, что Трамп продавит в ближайшее время проведение более пропутинской политики в Украине", – говорит Пионтковский.

Напомним, подробнее об отношениях США и России читайте в материале "Апострофа": Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать.