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Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве

четверг, 16 мая 2019, 14:50
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Кандидатура посла США в Украине пока не назначена и до конца мая вряд ли будет подана в Сенат на согласование.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил источник, приближенный к руководству посольства.

"Планируется, что обсуждение в Сенате будут не раньше, чем в конце мая. Поэтому в Киеве посол может появиться не раньше конца июля, а вероятнее во второй половине августа", – утверждает источник.

По его словам, было две женщины претендентки на пост.

"Одна отказалась, по другой не было принято решение", - добавляет источник, отмечая, что в связи с этим процесс определения посла был запущен заново.

Соответственно, на инаугурации Зеленского 20 мая вряд ли будут присутствовать представители высшего руководства США. Скорее всего это будут "чиновники уровня заместителей госсекретаря или его советников".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Украине.

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