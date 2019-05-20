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В списках за паспортами РФ на Донбассе нашелся "топ-чиновник" ЛНР

понедельник, 20 мая 2019, 17:10
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Самопровозглашенный "председатель совета ЛНР" Денис Мирошниченко оформил документы для получения российского паспорта согласно с указом президента РФ Путина об упрощении выдачи гражданства жителям оккупированных районов Украины.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий у себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что база желающих получить паспорт страны-агрессора может быть пополнена новыми именами в любой момент.

"Списки тех идиотов, которые подали на получение паспорта РФ, достать не проблема от слова совсем. Думайте о последствиях и помните - мы знаем все про вас. Абсолютно", - заявил блогер.

Блогер уточнил, что списки удалось обнаружить и слить в сеть благодаря проукраинским активистам, проживающим на территории Луганска.

"И да - спасибо Нашим людям из оккупированного РФ Луганска. Крутая работа, парни", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские кураторы принялись обещать боевикам повышения зарплат в случае, если те получат российские паспорта.

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