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Стало известно о новой провокации Путина с паспортами РФ на Донбассе

понедельник, 20 мая 2019, 14:49
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На Донбассе российские офицеры кормят боевиков обещаниями о повышении зарплат местным боевикам в случае получения паспортов РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства", - передает данные разведки пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу российских военных постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированной территории Донбасса, которые собираются получать российские паспорта, жалуются на то, что при подаче документов требуют не так называемый "паспорт ДНР", а украинские документы.

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