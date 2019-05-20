Стало известно о новой провокации Путина с паспортами РФ на Донбассе

На Донбассе российские офицеры кормят боевиков обещаниями о повышении зарплат местным боевикам в случае получения паспортов РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства", - передает данные разведки пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу российских военных постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированной территории Донбасса, которые собираются получать российские паспорта, жалуются на то, что при подаче документов требуют не так называемый "паспорт ДНР", а украинские документы.