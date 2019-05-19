Раскрыта правда об ажиотаже с паспортами РФ на Донбассе

Настоящей популярностью паспорта Российской Федерации пользуются у бывших боевиков, которые воевали на стороне так называемых ДНР-ЛНР.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

"Они боятся, что рано или поздно им отсюда все равно придется бежать. Поэтому нужен документ. Вот у меня есть сосед, ему за 50. Он до войны работал на шахте. В 2014 году их там так уговаривали: "Идите защищать Донбасс, иначе придут бандеровцы и всех нас начнут убивать. А мы вас тут на шахте ждать будем, зарплату сохраним". Он поддался пропаганде, пошел, договор заключил. Стоял на блок-посту, рассказывает, что на месяц его даже отправляли в этот ДАП "на мясо". Но вернулся. И теперь шахты закрыли, только одна у нас тут работает. До шахтерской пенсии он не доработал, не знает, что и делать. С российским паспортом на заработки в Россию поедет", – рассказала дончанка Наталья Павловская.

Отмечают, что таких людей сейчас там очень много.

"Много молодежи сейчас идет на службу к боевикам от безработицы. На предприятиях платят очень мало. Вот вам пример. Когда "Норд" продали россиянину, то новый хозяин собрал людей и пообещал, что будет платить им в среднем по 40 тысяч рублей. Но потом к нему пришли и объяснили, что платить больше 10 тысяч он не будет, потому что на передовой платят по 15 тысяч, и они опасаются, что все оттуда разбегутся. Потом они возвращаются с войны и не знают, что им делать, с паспортом "ДНР" в России их тоже не сильно приветствуют. Сейчас нахватаются русских паспортов и к ним поедут на заработки", – уверен житель оккупированной территории Донбасса Виктор Васильевич.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированной территории Донбасса, которые собираются получать российские паспорта, жалуются на то, что при подаче документов требуют не так называемый "паспорт ДНР", а украинские документы.