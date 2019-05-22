RU   UA   EN  

среда, 22 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 мая

14:25
У Путина отреагировали на идею Зеленского про референдум
14:18
Президент пошел на конфронтацию с Конституцией - глава фракции "Народный фронт"
14:16
​Кабмин утвердил порядок начисления льгот и субсидий: опубликованы документы
14:08
Рада провалила законопроект Зеленского о выборах: как голосовали фракции
13:55
Руководитель "Квартала 95" вошел в руководство СБУ: фото и детали биографии
13:53
​Почему восемь украинских бойцов попали в плен к боевикам: появилась первая версия
13:52
"Шахтер" перенес начало матча с "Динамо": названы причины
13:50
В сети предложили другой финал "Игры престолов": его одобрили тысячи фанов саги
13:43
Больше всех украинцы доверяют Зеленскому, Гриценко, Вакарчуку, Смешко и Рабиновичу - данные опроса
13:25
В Раде сделали громкое заявление по указу Зеленского о роспуске парламента: видео
13:23
Журналисты рассказали об открытии ГБР дела против Сытника из-за его элитного отдыха
13:21
Засосало под землю: появились новые фото и подробности трагедии с рабочим под Харьковом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Путина отреагировали на идею Зеленского про референдум

среда, 22 мая 2019, 14:25
переглянути новину українською

В Кремле считают идею из команды президента Украины Владимира Зеленского относительно референдума об отношениях с Россией "внутренним делом Украины".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

Спикер российского президента отметил, что в Кремле ожидают от Киева "выполнения своих обязательств" в рамках Минских договоренностей и "нормализации" дипломатических отношений.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сообщил он.

Также Песков в очередной раз повторил тезис о "внутреннем конфликте в Украине", которым в Кремле называют свое вторжение на Донбассе, в ответ на вопрос относительно возможности мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность… Мы ожидаем пояснения, чтобы понять, о чем все-таки речь", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсудили возможный референдум по вопросу отношений между Украиной и Россией, который предложил провести глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: