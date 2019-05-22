У Путина отреагировали на идею Зеленского про референдум

В Кремле считают идею из команды президента Украины Владимира Зеленского относительно референдума об отношениях с Россией "внутренним делом Украины".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

Спикер российского президента отметил, что в Кремле ожидают от Киева "выполнения своих обязательств" в рамках Минских договоренностей и "нормализации" дипломатических отношений.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сообщил он.

Также Песков в очередной раз повторил тезис о "внутреннем конфликте в Украине", которым в Кремле называют свое вторжение на Донбассе, в ответ на вопрос относительно возможности мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность… Мы ожидаем пояснения, чтобы понять, о чем все-таки речь", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети активно обсудили возможный референдум по вопросу отношений между Украиной и Россией, который предложил провести глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.