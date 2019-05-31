В Украину прибыл представитель США на замену Йованович: фото

В посольство США в Украине прибыла назначенная Государственным департаментом временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом уведомил официальный сайт американского посольства.

"Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временного поверенного в делах США в мае 2019 года. С 2013 года по апрель 2019 года Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже", - говорится в сообщении.

Также она занимала должность и.о. заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке (Таиланд); советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне.

Относительно работы связанной непосредственно с Украиной и соседними странами Кристина Квин занимала следующие должности: директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента, работала в посольстве США в Москве.

В Государственном департаменте США она также работала над вопросами взаимоотношений с Европейским Союзом и отношений со Словенией.

Новая временная поверенная США в Украине родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии Западного колледжа США и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в Украине.