Ситуация паскудная: в Украине прокомментировали российский реванш в ПАСЕ

Решение комитета министров стран-участниц Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ассамблею, не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций против РФ.

Об этом сообщил представитель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация пока не складывается для Украины в положительном ключе.

"Ситуация в Совете Европы является паскудной. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули... Это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ. Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров", - отметил дипломат.

Украинский делегат отметил, что во многом решение в пользу России было принято из-за слабой позиции Украины и, в частности, отсутствия реакции на события в ПАСЕ со стороны новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Далее два решения: на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и голосование на сессии 25 июня. Риск безусловного возвращения России велик. Очень велик. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву", - пояснил Арьев.

Как сообщал "Апостроф", в начале апреля в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой заложен призыв к России о формировании своей делегации. Помимо этого, РФ предлагают заплатить взнос в бюджет СЕ.