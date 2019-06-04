RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 июня

22:15
Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта
22:05
Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео
21:52
Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт
21:27
Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика
21:25
Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор
21:10
Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова
21:06
По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз
20:57
"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание
20:53
Политологи высказались о шансах "партии мэров" на выборах в Раду
20:45
Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе
20:29
Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях
20:09
Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Зеленский в ЕС сделал заявление о переговорах с Россией: видео

вторник, 04 июня 2019, 19:11
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями ЕС в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает "Раньше всех. Ну почти" в Telegram канале.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: