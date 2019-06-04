​Зеленский в ЕС сделал заявление о переговорах с Россией: видео

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями ЕС в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает "Раньше всех. Ну почти" в Telegram канале.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.