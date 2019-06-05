Смерть имперского проекта РФ: Зеленский сделал громкое заявление во время визита в Брюссель

Интеграция Украины в Европейский Союз полностью уничтожит российский имперский проект и создаст мощный плацдарм к демократическим переменам внутри самой Российской Федерации.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе, слова главы государства были опубликованы в Twitter-аккаунте Администрации президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал украинский президент.

Также в своей речи он призвал европейских партнеров к усилению санкционного давления на Россию вплоть до возвращения мира в Украину.

"Я проинформировал господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усиления санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украине", - сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский психолог Леонид Радзиховский заявил, что президент РФ Владимир Путин испытывает раздражение в связи с избранием президентом Украины Владимира Зеленского, поскольку считает его недостаточно компетентным в политике.