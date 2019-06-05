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Зеленский задумал еще один референдум

среда, 05 июня 2019, 12:07
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум относительно вопроса интеграции Украины в НАТО.

Об этом он сказал в интервью для "1+1".

Глава государства подчеркнул, что перед голосованием планирует запустить масштабную информационную кампанию по теме, чтобы убедить население, что "Альянс – это не так страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сказал он.

Ранее президент Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Как сообщал "Апостроф", пользователи Facebook выразили свое разочарование выступлением президента Зеленского в Брюсселе на совместном брифинге с генсеком НАТО.

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