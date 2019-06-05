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Украинцев ужаснуло выступление Зеленского в НАТО: опубликовано видео

среда, 05 июня 2019, 09:58
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Президент Украины Владимир Зеленский расстроил своим выступлением в НАТО.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе Баба і кіт.

"Наш Цицерон. Недаром столько лет делал пародии на политиков. Мы сразу почувствовали разницу", - говорится в подписи к кадрам, на которых Зеленский рассказывает о первых инициативах на Донбассе.

В сети стали комментировать выступление Зеленского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом назвал идею украинского бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте Украины слухами.

Также сообщалось,во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.

Помимо этого президент Украины Владимир Зеленский обозначил приоритетные вопросы встречи с представителями ЕС.

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