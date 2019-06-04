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НАТО не успевает за Россией, готовящей новую войну: в Украине дали тревожный прогноз

вторник, 04 июня 2019, 12:18
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По некоторым прогнозам, Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в восточной Европе к 2021 году, а войска Альянса не успевают подготовится к этому времени.

Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, планы Кремля не предусматривают для Украины возможности договориться о мире на Донбассе.

"России эта война нужна для того, чтобы решать свои вопросы с коалиционным Западом. Россия не собирается прекращать эту войну. Она хочет ослабить Украину. Этот процесс называется в политтехнологии "финляндизация". То есть сделать зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, а в лучшем варианте – дала гарантии не вступления в ЕС и НАТО. А поскольку напрямую это сделать трудно, то надо вернуть эти так называемые "республики" в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее – на внешнюю. Потому что главная цель России на краткосрочном этапе – создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее упорно добиваются. А наши политические идиоты играют под эту дудку. Но даже они через год-полтора поймут, что с Россией невозможно договориться. А если они попробуют договориться за счет уступок, их просто снесут люди, которые воевали в этой войне и пострадали от нее", – утверждает Арестович.

Эксперт считает, что поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон изменит его риторику о войне.

"Ему там вправят мозги, расскажут и о мире, и обо всем остальном. Там рассматривают Украину как часть коллективной безопасности НАТО. Потому что сейчас в Европе состояние такое, как было во время холодной войны. НАТО анонсировало более 20 военных учений в ближайшее время. Это уровень подготовки, которого не было со времен, возможно, Второй мировой войны. Оперативная готовность России к региональной войне с НАТО в Беларуси, странах Балтии, Польше, Украине - это где-то 2021 год. И НАТО недавно опубликовало отчет своих экспертов, в котором говорится, что они не успевают развернуть против России свои группировки войск и инфраструктуру. Для этого им необходимо 5 лет и $250 млрд. Поэтому для США разговоры о мире от Зеленского - совсем не ко времени", – говорит Арестович.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Война в Украине нужна Путину с одной целью: что делать Зеленскому.

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